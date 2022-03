Piste oder freies Gelände?

Das Tennengebirge bietet beides: entweder genussvoll entlang der Abtenauer Karkogelpiste oder etwas anstrengender auf den Edelweißkogel.

Fit in die Natur Christian Heugl

An Schnee herrscht im Tennengebirge heuer wahrlich kein Mangel. Es liegt aber weniger an der Menge als an der Qualität. Die vielen Winterstürme haben den Schnee ungleich verteilt.

Die Bergkämme und Gipfelregionen sind zumeist ab-, die Kare zugeweht. Mit durchgehend erstklassigen Verhältnissen darf also nicht unbedingt gerechnet werden. Außer die Wahl fällt auf die Pistengebiete, da herrschen rund um das Tennengebirge noch beste Bedingungen.

Auch Tourengeher, die auf Nummer sicher gehen wollen und denen eine präparierte ...