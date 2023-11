Planlos im Moos

Planlos heißt nicht ziellos. Nur diesmal ohne Wanderkarte und Wegmarkierung durch das Moos am Rand der Eichethofsiedlung.

Die Runde zwischen Pflegerbrücke, Mostwastl, Eichethofsiedlung und Almkanal erfordert Achtsamkeit. Zum einen wegen fehlender Wegschilder, zum anderen, weil sich entlang des Weges die wundersamsten Eindrücke und Erlebnisse auftun.

Da kann es leicht passieren, dass sich jene kleine Gruppe der extrem seltenen Waldrappe zeigt, die noch auf ein günstiges Zeitfenster für den Abflug Richtung Süden warten, während auf der anderen Seite der Feuchtwiese ein paar Eisschwimmer im acht Grad kalten Almkanal ihrem Hobby frönen.

Wunderliche Dinge passieren im herbstlich verzauberten Moos, das von den vertrauten Stadtbergeansichten, dem Untersberg im Südwesten und dem Gaisberg im Nordosten, optisch vollendet abgeschlossen wird. Weil die sagenhafte Landschaft vor allem Stille braucht, ist schon die Anfahrt mit der Obuslinie 5 zur Starthaltestelle Grödig Pflegerbrücke sehr empfehlenswert.

Die Autofahrer dürfen ihre Wanderung mit der Einkehr im Gasthaus Pflegerbrücke (Mi., Do. Ruhetag) beenden, denn sonst stehen am Ausgangspunkt kaum Parkplätze zur Verfügung.

Die Route verläuft von der Pflegerbrücke entlang der Pflegerstraße 300 Meter in Richtung Untersberg und zweigt dann nach rechts in den Mostwastlweg ab. Dieser führt am beliebten Traditionsgasthaus (Mo., Di. Ruhetag) vorbei und geht nach 700 Meter in den nach rechts abzweigenden Kneisslweg über. Nach einem reizvollen Wegkilometer durch die abwechslungsreich strukturierte Mooslandschaft öffnet sich mit dem querenden Sternhofweg eine kurze Variante rechter Hand hinüber zum Almkanal.

Ein landschaftlich besonders schöner "Umweg" führt aber zuvor noch geradeaus an der Gärtnerei Thausing und am Union-Fußballplatz vorbei und zweigt erst nach einem weiteren Kilometer nach rechts in den Goldschneiderhofweg ab. Nach 250 Meter erreicht auch diese längere Variante den Almkanal, der ab nun eine sichere Orientierungshilfe für den Rückweg zur Pflegerbrücke ist. Zu sehen und zu erfahren gibt es noch genug, Hintergrundinformationen vermitteln die Stationen des Kulturweges Gneis.

Auf der bald folgenden Almkanalwelle zeigen kälteresistente Surfer ihre Künste, bis sich dann nach einem weiteren Kilometer am Almkanal entlang, die Runde vor, nach oder in der Pflegerbrücke schließt.



Wanderkarte zum Vergrößern anklicken

Daten & Fakten

Bus & Bahn: ab Salzburg Hbf. (Südtiroler Platz) mit Obuslinie 5 bis Grödig Pflegerbrücke.

Pkw: A 10, Abfahrt Salzburg Süd, Zentrum Grödig und Eichetstraße oder aus der Stadt Salzburg über die Berchtesgadener Straße zum Gasthaus Pflegerbrücke.

Ges. Dauer: 1 ¾ Std., 5,7 km

Karte: f&b 391, ÖK 3210

Charakter: T 1 von T 6