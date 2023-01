Langlaufen, Tourengehen, Pistenfahren oder Winterwandern, an Schneemangel scheitert es nicht.

Eine Wintersportregion auf 1500 Meter Seehöhe bringt bei Schneearmut natürlich große Vorteile. Loipen, Winterwanderwege, Skipisten und Skitourenziele stehen rund um das Arthurhaus in bester Naturschneequalität zur Auswahl bereit. Ein zentraler Ort all dieser Wintersportaktivitäten ist der südwärts gegenüberliegende Hochkeil (1782 m), erreichbar in eineinviertel Stunden Gehzeit (300 Hm) oder sieben Minuten Schleppliftfahrt. Die Anstiegsspuren für die Tourengeher und Schneeschuhwanderer sind nicht zu übersehen, die Loipe und der Winterwanderweg beginnen beim Arthurhauslift und beschreiben eine weitgezogene Nordost-Schleife. Ein sehr interessantes Ziel für die Skitourengeher sind, abgesehen vom immer gut besuchten Hochkeil, die nordost-seitigen Hänge ober- und unterhalb der Mitterfeldalm (1654 m). Dort hält sich noch lange feinster Pulver und die breiten Flanken bieten reichlich Platz für Spuren. Nachteilig sind vielleicht der Wiederanstieg zur Mitterfeldalm und der abfahrtstechnisch wenig spannende, zwei Kilometer lange Hüttenweg, auf dem es hin und retour geht. Trotz allem eine Empfehlung für Individualisten, zumal die Länge und die Höhenmeter ganz nach persönlichem Gusto gestaltet werden können. Ausgangspunkt ist der Parkplatz oder die Bushaltestelle Arthurhaus. Die Spuren auf den Hochkeil zweigen nach rechts ab, der Anstieg zur Mitterfeldalm verläuft nach links am derzeit geschlossenen Babylift vorbei und folgt dem sanft berganziehenden Sommerweg in nordöstlicher Richtung. Dieser durchquert kleinere Gräben, auch ein kurzer Gegenanstieg ist dabei, bevor der sonnige und aussichtsreiche Weg die malerische Alm erreicht. Nach der Überquerung des Zauns folgt der Anstieg diesem mehr oder weniger bis maximal zur beginnenden Felswand knapp unter 1900 Meter Seehöhe. Die Abfahrt verläuft zu Beginn in Aufstiegsrichtung am Kamm entlang, zieht dann leicht nach links in den Graben und quert diesen nach rechts. Am Ende der Almwiese (ca. 1450 m) beginnt der Wiederaufstieg zur Mitterfeldalm. Übrigens, das Arthurhaus ist mit den Öffis perfekt erreichbar: z. B. ab Hauptbahnhof Salzburg in sagenhaften 1:34!

Zum Vergrößern bitte anklicken:

Details & FaktenArthurhaus

So kommen Sie hin:

Bus & Bahn: mit Bus 590 ab Bischofshofen Bhf Vorplatz bis Mühlbach Neubaubrücke, mit Skibus bis Arthurhaus.

PKW: A 10, Abfahrt Knoten Pongau. Auf B 164 nach Mühlbach, dort rechts über die Mandlwandstraße zum Arthurhaus. Gebührenpflichtiger Parkplatz.

Gesamtdauer (Tour Mitterfeldalm): 3 Std., 650 hm, 6,6 km

Karte: f&b 103, ÖK 3216

Charakter: gipfellose Tour mit Wiederanstieg.

Info: www.lawine.salzburg.at