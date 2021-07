Seensuchtsorte im Lungau

Im Lungau gibt es eine Anhäufung schönster Bergseen. Zwei kaum bekannte sind der Wildalmsee und die Ernstlacke bei Tweng.

Sommerzeit ist Badezeit. Aber das Bergerlebnis sollte auch nicht zu kurz kommen. Kein Problem, das wanderbare Salzburger Land schafft mit seinen mehr als 600 Seen, von denen die meisten in einzigartiger Lage in unseren Bergen zu finden sind, Abhilfe und Abkühlung. Das neue Seenwanderbuch "Seensuchtsorte" aus dem Universitätsverlag Michael Wagner zeigt die Wege zu 101 dieser Gewässer in allen Höhen- und Landschaftslagen: von der Innviertler Seenplatte bis zu den Gletscherseen am Alpenhauptkamm.

Eine besondere Seendichte herrscht im Lungau ...