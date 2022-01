Stilles Winterparadies Heutal

Wer die schönsten Seiten des Winters sucht, ist im knapp 1000 Meter hoch gelegenen Heutal bei Unken am richtigen Ort.

Das Heutal hoch über dem Saalachtal ist kein Skigebiet der Superlative, aber gerade diese kleinräumige Überschaubarkeit ist sympathisch und kommt bei den erholungs- und ruhesuchenden Langläufern, Schneeschuhwanderern, Rodlern und Tourengehern bestens an.

Für jede Zielgruppe gibt es ein Angebot. Eine dreieinhalb Kilometer lange Rodelbahn zur bewirtschafteten Hochalm (1460 m) beginnt gleich am Beginn der Hochebene (Parkplatz P1), die meisten Loipen starten am Parkplatz P3 am Ende der Heutalstraße, genauso wie eine einfache Pistentour am linken Rand des familienfreundlichen ...