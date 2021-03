Treffpunkt Schnittlauchboden in Filzmoos

Der flache Karboden am Beginn des Windlegerkars ist der Startpunkt für schöne Firntouren.

Allzu lang wird die Firnsaison angesichts der dünnen Schneedecke heuer nicht mehr dauern. Sehr hilfreich sind die sonst nicht sehr geliebten Forststraßen, die oft noch einen relativ schneesicheren Zugang bzw. Abgang ermöglichen.

So ist es auch bei der im Winter gesperrten, drei Kilometer langen Mautstraße zur Bachlalm, bei der nur an wenigen Stellen das Abschnallen der Ski nötig ist. Die Almzufahrt führt in ein wunderbares Tourengelände, in dem sich vom nord-west-ausgerichteten Windlegerkar bis zu den Südosthängen auf der ...