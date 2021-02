Zwischen Frühling und Winter

Eine sonnige Wanderung zwischen den Jahreszeiten vom Böndlsee zur friedlichen Hirtenkapelle.

Für abwechslungsreiche Wanderungen in der Übergangszeit ist das sanft hügelige Hochplateau rund um Goldegg ein besonders ergiebiger Boden. Die sonnigen Wege vermitteln erste zarte Frühlingsgefühle, die gut befestigten Routen sind aber auch bestens für etwaige Rückfälle in den Winter geeignet. Ein zentraler, leicht erreichbarer Ausgangspunkt ist der große Schlossparkplatz direkt im Ort Goldegg, von dem gut beschilderte Wege in alle Richtungen ausgehen. Der kurze, halbstündige Weg rund um den malerischen See ist dabei die einfachste Variante. Parallel dazu führt sogar ...