Zeitenwechsel in Faistenau

Zum Jahres- und Klimawechsel eine animierende Rundwanderung auf dem Grabnerweg.

Fit in die Natur

Fit in die Natur Christian Heugl

Etwas mehr Schnee könnte das Langlaufdorf Faistenau schon vertragen, der Regen hat den Loipen zuletzt arg zugesetzt, dass sie vorerst geschlossen werden mussten. Der Familienspaß Snowtubing am westlichen Ortsrand hingegen ist weiter in Betrieb. Dort sorgt eine Schneekanone für den nötigen Untergrund zum Flitzen. Gute Karten bei wenig Schnee haben auch die Wanderer, für sie bietet sich der sonnige Grabnerrundweg ganz besonders an.

Ausgangspunkt dafür ist die kleine Parkbucht auf der Südseite des Lidaunbergs, wo die Forststraße Richtung ...