Zwei Wege in Unken

Die gemütliche Dorfrunde und der anspruchsvolle Steig über das Achhorn könnten kaum gegensätzlicher sein. Fans gibt es da wie dort.

Der Ort Unken an der strategisch wichtigen Grenzstelle zwischen Steinpass und Kniepass hat auch Wanderwege im Grenzbereich. Der Weg rund um den Ort präsentiert die aufregende Geschichte und Kultur, der Rundweg über das ostwärts gelegene, steil aufragende Achhorn führt in alpine Grenzregionen, die unbedingt Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erfordern.

Ausgangspunkt ist der Parkplatz unterhalb des stillgelegten Alpenbades an der Zufahrt zum Hotel Schütterbad. Die "Dorfrunde" führt Richtung Schütterbad, zweigt aber bald nach rechts auf den Saalachsteg und dann entlang der Zufahrt zum Schloss Oberrain ab. An der schlosseigenen Gärtnerei vorbei verläuft ein sonniger Feldweg rechts abzweigend in 15 Minuten zur Jakobuskirche. Dort zweigt der Weg nach rechts ab und führt am Kindergarten vorbei entlang einer Geländekante zum Post Family Resort weiter. Die große Hotelanlage wird umgangen, dann folgt die Dorfrunde bis zum Bauhof der Hauptstraße, führt nun linker Hand zur Brücke über die Saalach und erreicht nach gesamt einer Stunde den Parkplatz. Hier beginnt auch, links abzweigend, die fünf- bis sechsstündige Runde über das Achhorn. Die erste halbe Stunde ist nur mäßig steil. Nach dem kurzen Abschnitt auf der Forststraße aber beginnt ein über 500 Höhenmeter durchgehend steiler Anstieg. Die Nordwestseite vermittelt im Sommer angenehme Kühle, hat aber auch den Nachteil, dass es immer wieder feuchtrutschige Stellen gibt. Ein Abschnitt ist drahtseilgesichert, aber Vorsicht ist auf dem schmalen, manchmal ausgesetzten Steig immer angebracht.

Nach einer Stunde wird das Gelände flacher, bald zweigt ein halbstündiger Stichweg auf den aussichtsreichen Gipfel (1311 m) nach links ab. Der allerhöchste Punkt (1316 m) liegt noch etwas weiter nordöstlich, hat aber keinen Mehrwert. Wieder zurück bei der Weggabelung folgt eine angenehmere Abstiegsvariante der Richtung "Aschau, Reit", die bald in einen Forstweg übergehen wird. Entweder über die reizende Innersbachklamm oder schon zuvor rechts abzweigend führt der letzte Abschnitt entlang der Saalach durch die Kniepassschleife und am Schütterbad vorbei zum Ausgangspunkt retour.

Karte anklicken zum Vergrößern:

Bus & Bahn: mit Bus 260 ab Hbf Salzburg (E.-Weiß-Weg) bis Unken Ortsmitte. 10 Min bis PP.

Pkw: über das Kleine Deutsche Eck auf B 21 und B 178 nach Unken. In der Ortsmitte links Richtung Hotel Schütterbad abzweigen. PP nach 700 m.

Ortsrunde: 1 Std., 3,5 km, 40 hm (T 1)

Achhornrunde: 5,5 Std., 12 km, 850 hm (T 4)

Karte: f&b 393, ÖK 3209