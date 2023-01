Allein auf einem inwendigen Weg durch die Inside-Passage

Über ausgetretene Wege und die ewige Verbundenheit zwischen Wasser und Nachdenken.



Fliehers Journal SN

Bescheidene Geister, woher und wohin sie sich auch bewegen, stehen weltweit gern an denselben Stellen. Von dort bringen sie gewöhnliche Geschichten nach Hause. Sie stehen dann vor dem Turm in Paris, der Treppe in Rom oder auf dem Steg in Salzburg, zu dem die Altstadt so schön herüberschaut. Da wird gedrängelt, damit alle das Bild auf das Smartphone bekommen, das eh schon alle anderen vor ihnen auch gemacht haben. Aber selber hat man's halt noch nicht gemacht, dieses Bild der ...