Notizen über das Notieren

Über den Fortschritt, der mich, je älter ich werde, immer später überrascht.

Übers Schreiben denke ich am meisten nach. Eigentlich dauernd, außer vielleicht beim Duschen. Das Nicht-Denken beim Duschen hat mit dem Älterwerden zu tun. Mit dem Älterwerden steigt die Gefahr, auszurutschen. Außer in der Dusche ist das Gute am Älterwerden, dass einem ein gedankliches Ausrutschen nicht mehr tragisch erscheint. Mein Hirn also schreibt immer. Ich denke in Worten. Mehr als früher aber denke ich nach, wie man etwas schreiben soll, und nicht, was. Inhalt wird ohnehin dauernd produziert. Das liegt auch ...