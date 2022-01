Bullerbü und der Krieg: Leerstellen im Hirnraum der Erinnerung

Über den Platz für seltsames Wissen und die immer längere Zeit, an die man sich zurückerinnert, weil man alt wird.

Eine Minute. 45 Sekunden. 73 Hundertstel. So flott kann eine Fahrt in die Ewigkeit erledigt sein. 1:45,73. Die Zeit bleibt stehen auf der Anzeigetafel für einen unauslöschlichen Moment. Mir kam bei der Frage, warum diese Zeit in meinem Hirnraum auf ewig abgespeichert ist, etwas dazwischen. In meiner Info-Blase nämlich manifestierte sich Widerstand - oder war's nur ein Erinnern? Manchmal fühlt sich das gleich an. Liegt am Älterwerden. Älterwerden bedeutet, dass man aus dem Sack des Erlebten seine Geschichte(n) basteln kann ...