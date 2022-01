Tauchen in einem Meer aus Angebern und Strebern

Über die Macht des Wunderns und eine heimtückische Tierwelt.

Skurril. Das ist so ein Wort aus der Zauberkiste der Wortlosen, ein Hilfsausdruck, mit dem man Fassungslosigkeit tarnen kann. Wenn man sich nur mehr wundert, was alles möglich ist, sagt man "skurril". Der Duden sagt, mit dem Wort werde eine Sache beschrieben, die "auf komische Art sonderbar" ist. Also ist das ganze Leben skurril. Ich mein': Ein paar hundert Millionen Spermien, Millionen Eizellen und dann kommen dabei Sie und ich, Mozart, Muhammad Ali, die Bundesregierung und der Rest heraus?! Wenn ...