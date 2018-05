Der Weg ist überhaupt kein Ziel

Von dem Moment, als ein Hund fast in die Speichen kam, weil es für ihn keinen eigenen Weg gibt.

Wir brauchen Anhaltspunkte. Ein verirrter Hund taugt dafür nicht. Obwohl ich scharf bremsend anhalten muss, um einen gröberen Sturz zu vermeiden, weil mir einer fast in die Speichen hüpfte. Vor lauter Verspieltheit und weil er, der Hund, ja noch so jung, wie mir entschuldigend erzählt wird vom Hunde-Herrl, das die Leine recht lässig in der Hand hält. Es passierte auf einem innerstädtischen Geh- und Radweg. Von Hunden war nichts auf den Hinweiszeichen zu sehen, mit denen dieser Geh- und Radweg deutlich beschildert war.