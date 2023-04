Über Vermutungen, warum mehr als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler in diesem Land Nachhilfe braucht.

Liebe Huhu,

ich mus anähmen, du stellst dir nicht vor, was ich mit mach in der Schule. Nicht wegen dem gansen Geduschl um die Noden und die Fächer. Und auch die Sache mit der debbadn Gini, die einen neuen Düpen aus der Sipten hat, geht mir am Nerf wie nur Relli und sprachig und auch sonst alles Fremde. Dabei geb ich mir so arg Müe, daß mir das Zwischenmenschelnde so wurscht ist wie Kehmie und die Fühsig. Sicher, ...