Selbstverständlich hat Frau Karoline recht. Man muss anerkennen, wenn sich jemand sagt: Nicht mit mir, und ohne mich. Obwohl sie, wie ich lese, "gehandelt" wurde. Ist doch erfrischend, wenn jemand seinen Namen vom Marktplatz des Namedroppings nimmt. Dabei kann sie so einen Blick in ihre dunklen Augen zaubern, dass man sagt: Uiui, so tödlich hat man es in hundert Jahren selten gesehen auf dem Domplatz. Aber Frau Karoline will nicht mitspielen und wie sie jetzt sagt, dass sie bestimmt keine ...