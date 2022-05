Gefangen im Mikroorganismus der Kunstblase

Über die Arroganz, mit der man Kunst hinter Wortbergen und Satzungetümen zur bloßen Selbstbefriedigung verkommen lässt.

Folgendes stand da: "Wie von Künstler:innen politische Mikroorganismen geschaffen werden und sie ihren Körper in Performances, performativen Installationen, Collagen und/oder interdisziplinären Projekten als Sensorium gesellschaftlicher Zustände, sozioökonomischer Ungerechtigkeiten, als Protest gegen Diskriminierungen und zur Wiederbelebung ritueller Handlungen einsetzen und dafür situierte, sprich aus der Situation heraus gewonnene Erfahrungen und Erkenntnisse und/oder subtile widerständige Protestformen entwickeln und Diversität einfordern, kann in den Projekten südostasiatischer und europäischer Künstler:innen in der Ausstellung Body Embedding intensiv nachvollzogen und erlebt werden." Jetzt Frage: Wo haben ...