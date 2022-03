Hendl sind das neue Brotbacken

Über den Vorteil der Selbstversorgung am Beispiel des Spiegeleis.

Das Hendl im Haus ist gelebter Widerstand gegen die Macht der Nahrungsmittelindustrie. Everyday for Future-Gackern. Make Ei, Not War. Oder so. So wie das Brotbacken im ersten Lockdown, als sich gefühlt jedes zweite Telefonat um die einzig wahre Roggenmischung drehte. Nach Bäckern werden wir Kleinbauern. Die Bedeutung der Hendl war kürzlich auch auf einem Video aus der Ukraine zu sehen. Da sieht man, wie Männer in Uniform aus einem Garten ein paar Hendl stehlen. In Zeiten der Desinformation ist unklar, ...