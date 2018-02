Über rote Linien, hinter denen nichts mehr gesungen wird, das nicht zu uns gehört.

Ich singe nicht. Nicht, weil ich die falschen Lieder kenne. Ich singe nicht, damit ich den lieben Menschen in meiner Umgebung das Leben nicht schwerer als nötig mache. Dann müssten die nämlich alle absichtlich weghören. Dabei ist das feine Hinhören so wichtig in all dem Weltenlärm und Wortgetöse.