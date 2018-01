In Kitzbühel tobt ein harter Kampf gegen die Natur

Über die Frage, ob Skirennen nicht absolut wider die Natur sind, weil diese Rennen ja leider im Winter stattfinden.

Alle so aufgeregt! Es schneit. Im Tal regnet es. Das ist Winter. Blöd nur, dass im Winter Skirennen stattfinden. Da kriegt der Pistenchef Probleme. Für Skirennen ist der Winter eine Katastrophe. Der Winter verschneit Pisten, macht die Spur weich, entschärft Kanten (heißt: Sprünge werden unspektakulär), macht die Präparierung schwer. Die Meteorologie des Winters bringt Winter-Events ins Wanken. In Kitzbühel muss jedem Winterwetter zum Trotz ein Ski-Rennwochenende steigen. Kitzbühel ist Aufregung. Kitzbühel ist quasi-nationalheiliges, also schier übernatürliches Ereignis. Da muss auch die Sprache mit: "Eine ganz Armada arbeitet gegen die Natur", sagt ein Reporter im Angesicht von Schneetreiben und Regengüssen, die die Pistenarbeiter an den Rand des Machbaren bringen. Und da hat der Mann sprachlich zufällig recht: Mit "Armada" beschrieben wird ja ein Flottenverband. Eine Flotte braucht das Wasser. Und in Kitz wird auch im Regen geschuftet für das Spektakel.