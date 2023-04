Himmel und Hölle als Spielplatz im Wahlkampf

Über Stil und Anstand und einen Klimawahlkampf ein Jahr nach dem Tod von Willi Resetarits.

Im Zug, der knapp vor Passau unplanmäßig zum Halten kommt, erzählt jemand schon den dritten Witz so laut, dass die Fetzen auch durch die Kopfhörer dringen. Mittlerweile lachen auch welche, die gar nicht zur Gruppe des Witzerzählers gehören. Also drücke ich die Stopptaste. Der nächste Witz geht so: Steht eine Politikerin oder ein Politiker (hier beliebige Namen einer beliebigen Partei einsetzen, Anm.) dem Sensenmann gegenüber. Das Ende naht. Aber in der Politik geht nichts vorbei, ohne dass noch ein letztes ...