Ist die Stadt leer, gehen wir bei Rot über die Kreuzung

Über Grenzen, die geschlossen bleiben sollen, und solche, die sich im Lauf eines Lebens verschieben.

Kinder lehrt man interessante Dinge. Man versucht es halt. Zum Beispiel das mit dem Rot bei der Ampel am Zebrastreifen, quasi Endstation, Stopp, Grenze, aus. Rot heißt steh'n, Grün heißt geh'n. Lebensnotwendige Kompromisslosigkeit ist in Reimen und Slogans und Songzeilen leicht zu verkaufen. Beispiele? "Impfen, nicht schimpfen" oder "Es testen die Besten" oder "Omikron, Sweet Omikron" oder "No sleep 'til Boostern" oder, mit fesch richtigem Rechtschreibfehler, "Freiheit für alle Virren". So was hilft. Jedenfalls solange die Lieben so klein sind, ...