Kartoffeln können andere sagen, in echt heißt das Erdäpfel

Über Innviertler Basiswissen und den Pommesmangel in Kenia.

Als freier Mann kann ich sagen: Ich bin ein Innviertler. Einer von den so alten bin ich, die aufgewachsen sind, als die Eröffnung der ersten Pizzeria und des ersten China-Restaurants noch eine Sensation war, der am Stammtisch nur eine kurze Haltbarkeit prophezeit wurde. Irren ist halt des Stammtischs Essenz. Wer nun noch ohne die ganze Welt im Wohnzimmer oder im Kühlschrank und ohne 24/7-Lieferdienst aufgewachsen ist, steht zwangsläufig auf dem Fundament des Bodenständigen, quasi auf dem, was der Vorratskeller hergibt. ...