Ja und Nein müssen abgeschafft werden

Von der Schwierigkeit der direkten Demokratie und den grandiosen Vorzügen autoritärer Strukturen.

Nehmen wir das Rauchen. Davon wird man süchtig und krank - und die anderen auch. Ich habe mich, als Raucher schon aus Eigeninteresse, informiert und unterschrieben - nicht damit es anderen besser geht, sondern mir selbst. Denn ich schaffe es nicht, aufzuhören. Sonst lehne ich Zwang ab. In diesem Fall aber halte ich es für günstig, sooft es geht, zum Nichtrauchen gezwungen zu werden. Ein Rauchverbot durchzuziehen wäre aber wohl trotz aller Vernunft zu einfach. Die Politik müsse da alle möglichen Interessen mitbedenken, sagen Politiker gern in so einem Zusammenhang.