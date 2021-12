Notlichter sprengen als Störenfriede jede seelenvolle Finsternis

Über Feuerwerke, unter denen am Boden der vorgeschriebene Abstand genommen wird von Vorsätzen und Hoffnungen.

Also Feuerwerk. Über Salzburg. Buntes Knallen zu finsterer Mitternacht für Minimomente des Lichts, in dem dann auch kaum jemandem etwas aufgeht. Aber ist ja Silvester. Jedes Jahr ist Silvester. Und jedes Jahr wird das Gleiche erledigt. Es wird viel Geld verpulvert, um das Schwarze der letzten Nacht zu sprengen. Finsternis ist abgeschafft. Immer das Gleiche, und gleichzeitig wird auch immer darüber spekuliert, was alles anders - gemeint ist "besser" - werden soll, kann, muss. Wird Zeit, dass sich etwas ändert, ...