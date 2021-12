Mit dem Sepp und dem Shamil auf der Matte des Lebens

Über geglückte Tage, wie sie nur die erleben, die über die Bescheidenheit des Lebens Bescheid wissen.

Shamil Borchashvili. Das ist ein komplizierter Name. Jedenfalls im Vergleich zu Sepp und Maria, oder Ramona und Nicole. Shamil, mit dem Namen bist du in Österreich kein Topfavorit, schon gar nicht, wenn du von weiß Gott woher kommst. Ein langer Weg bis zur rettenden Krippe, die für Shamil nach der HTL-Matura eine Judomatte wurde. "Es war für viele ned so schee", sagt er. Für ihn aber sei das Asylzentrum Traiskirchen unglaublich gewesen: "Jeder hat ein eigenes Bett gehabt und eine ...