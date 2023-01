Push-Nachricht unter einer Decke aus Erinnerungen

Über falsche Versprechen und eine Zugfahrt ohne Wiederkehr in die Täler der Erinnerung.

Immer ist das so ein großes Versprechen, dieses neue Jahr. Und kaum ist es dann ein paar Tage alt, rennt es einfach wieder dahin. Da liegen neben dem Bett und auf dem Schreibtisch dann immer noch die Bücher, die schon vor dem Jahreswechsel nicht weggelesen werden konnten. Ein paar nehme ich mit in den Zug auf die Reise. Die Postpakete mit den neuen Büchern, mit denen, die in den nächsten Wochen erscheinen werden, bleiben zunächst einmal geschlossen. Man muss den ...