Olympia in China: Wisch und weg mit den Steinen des Anstoßes

Über Patrioten, nationale, worldwide Idioten und diese verdammte Zeitverschiebung.

Es ist wieder Herrgottsfrüh. Halb vier oder so. Der Stein des Anstoßes? Diese verdammte Zeitverschiebung, diese Idioten, die die Olympischen Spiele in die China Standard Time vergeben haben. Chinesische Normalzeit ist, wenn Mitteleuropäer zwischen Tiefschlaf und REM-Phase schnarchen. Kann man klagen auf das Menschenrecht für Schlaf? Gewiss, Peking ist eine aufregende Wintersport-Destination. Dort fallen in einer Saison schon ein paar Zentimeter Schnee. Im Klimawandel muss man nehmen, was man kriegt. "Home of Winter" - so wirbt die kanadische Tourismuswerbung. Aber ...