Tom Cruise fliegt durch den Garten in meiner Vorstadt

Über das einzige Foto, das meinen Vater als Buben zeigt, und die Sonnenbrille von Captain Maverick.

Es gibt ein Foto meines Vaters, auf dem er, als junger Bub, in der Sonne vor einer Hauswand steht. Er trägt eine weite Hose, ein Hemd und es hängen ihm die Haare seines Scheitels weit in die Stirn. Er lacht stolz. Wahrscheinlich tut er das, weil er einen selbstgebastelten Flieger aus Papier in der Hand hält. Ich kenne das Bild, seit ich erkennen kann, was auf Bildern zu sehen ist. Und ich hätte unser Familienchronik-Album zielsicher auf der richtigen Seite ...