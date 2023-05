Tote Bären in verirrten Zügen

Über Ver(w)irrungen, bei denen man sich nach grün jetzt halt blau und schwarz ärgern und rot anlaufen möchte.

Sie haben den Braunbären rechtzeitig weggeräumt. Ich war nämlich auf der Strecke unterwegs, die der Bär im Pongau queren wollte. Just an jenem Tag, als diese Wanderschaft dem Bär zum tödlichen Verhängnis wurde, wollte ich im Zug nach Hause. Vom Süden her. Wie der Bär. Hätte sich der Zug verirrt und verfahren, hätte der Braunbär nicht sterben müssen. Aber im engen Tal drin kann sich ein Zug halt nicht verirren. Da geht es im Schatten der Berge die Salzach entlang ...