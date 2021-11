Was echt ein Hammer gewesen wäre

Über das Boxen im Großen Festspielhaus, die Schnelligkeit einer Faust und einen Tippfehler.

Der Kollege Glaser, der schon da war, als Muhammad Ali noch als Cassius Clay Olympiasieger wurde, was übrigens ein Jahr vor der ersten Aufnahme von "If I Had a Hammer" von Peter, Paul and Mary passierte, legte die Spur. Der Sportjournalist erzählte davon, dass im Großen Festspielhaus einst Boxkämpfe stattgefunden haben. Ich mag Boxen. In Kombination mit dem Bericht des Kollegen Glaser war ich diese Woche im Vorteil, weil ja ein Platz im Festspielhaus zu vergeben war. Ich konnte mir ...