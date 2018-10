Wer nicht raucht, begeht Mord an der Romantik

Rauchen ist aus der Mode. Das ist schlecht für die Romantik. Wer raucht, hat zum Beispiel ein Feuerzeug in der Hosentasche. Damit wird man bei Live-Konzerten Teil der Romantisierung, wenn der Springsteen "I'm on Fire" singt oder der Elton John "Candle in the Wind". Im Takt der Romantik bewegt man sich dann immer gefährlich nahe einer Fingerbrandwunde. Diesbezüglich leistet die Nichtrauchgesetzgeberei schon einen ordentlichen Dienst an der Gesundheit. An der Romantik verübt sie hingegen Mord. "Beim nächsten Song will ich alle eure Handylichter sehen", sagt Rapper Brebo, das Aufwärmprogramm des Konzerts von Mike Singer

(Kennen Sie nicht? Schauen Sie auf

die nächste Seite). Das junge Publikum folgt dem Befehl ganz brav.