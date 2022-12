Zuerst ein Pass von Messi, dann der Christbaum

Das Finale steht an. Endlich geht diese Fußball-WM zu Ende. Ich habe boykottiert, weil es ja kein richtiges Spiel im falschen System geben kann. Ich habe mir das Eröffnungsspiel nicht angeschaut. Katar und Ecuador spielten da, falls sich noch jemand erinnert. Ist ja schon fast vier Wochen her. Die Zeit rast. Und die Stille wird in lauwarmen alkoholischen Getränken hinuntergespült. Nach meinem Eröffnungsboykott kehrte ich dann doch zurück zur Hoffnung und mit ihr vor den Fernseher. Es war die Hoffnung, ...