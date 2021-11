98 Prozent Frauen, aber der Chef ist ein Mann

Die Erzählung über einen einzigen Menschen legt die Probleme in Kindergärten und Pflege offen. Auch, warum sie niemand löst.

Meine wunderbare Kollegin Barbara Haimerl aus der Lokalredaktion hat ein aufschlussreiches Interview mit einem Elementarpädagogen geführt. Das Interview ist nicht nur thematisch spannend, es zeigt darüberhinaus auf, warum in Österreich in gewissen Sektoren Arbeitskräftemangel herrscht, und warum dies in Frauenberufen der Fall ist, dort, wo die wichtigste Arbeit für die Gesellschaft geleistet wird: Arbeit für Kinder, Kranke und Alte.

Elementarpädagoge Nico Etschberger gehört zu den gerade mal zwei Prozent der männlichen Fachkräfte in Österreichs Kindergärten und Krabbelgruppen. Gleichzeitig wurde er in Salzburg zum neuen Obmann der Berufsgruppe der Pädagoginnen und Pädagogen in elementaren Kinderbildungseinrichtungen bestimmt. Der Hinweis, dass selbst in Branchen, in denen es fast nur Frauen gibt, jene, die den Ton angeben, oft Männer sind, ist kein böser, er ist ein Faktum.

Pädagoge Etschberger gibt im Interview selbst einen Hinweis darauf, warum er neben seiner ausgezeichneten fachlichen Qualifikation zum Obmann einer Frauenberufsgruppe wurde. Er habe Zeit dafür, sagt er. Tatsächlich haben Frauen auf Grund der (Mehrfach)-Belastung oft zu wenig Zeit für zusätzliches Engagement im Job, im beruflichen Umfeld oder in der Politik, was ihnen wiederum auf dem Karriereweg fehlt.

Warum nicht mehr Männer im wichtigsten Bildungsberuf arbeiten, weiß Elementarpädagoge Etschberger. Es hapere an der Perspektive, an den Rahmenbedingungen und an der Bezahlung, sagt er. Als Helfer hat er halbtags 800 Euro verdient, später 1500 Euro für 30 Stunden.

Sei es in der Pflege oder bei der Kinderbetreuung. Lösungen, um den eklatanten Personalmangel in diesen Branchen zu beheben, liegen auf der Hand: höhere Gehälter, weniger Belastung für die einzelne, sprich kleinere Gruppen und mehr Personal. Die Forderungen sind seit Jahren auf dem Tisch, doch es verbessert sich wenig.

Die Frage, ob sich deshalb wenig ändert, weil es sich um Frauenberufe handelt, ist rein rhetorisch. Wenn, wie dieser Tage in der Industrie wenige Stunden die Bänder still stehen, werfen sich Politiker, Gewerkschafter und Industriellenvertreter der höchsten Garde ins Geschehen. Streik im Kindergarten? Unangenehm, aber den Ausfall kompensieren ohnehin die Eltern - überwiegend Mütter. Und die haben keine Lobby, keine mächtigen Fürsprecher in Wirtschaft, Gewerkschaft oder Politik.

Nico Etschberger liebt den Beruf als Elementarpädagoge, dennoch arbeitet er nicht mehr in einer Einrichtung. Alle wissen warum - und nehmen das achselzuckend hin.