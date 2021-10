Leidet ein Kind, wenn der Vater berufstätig ist?

Arbeitende Mütter, was sie nicht alles anrichten: Die Hälfte der Österreicher glaubt, ein Kind leide, wenn die Mutter berufstätig ist.

Mit Umfragen ist es in Zeiten wie diesen ja so eine Sache. Darf man ihnen überhaupt noch trauen? Bei dieser hier würde man nur zu gern auf eine Fälschung hoffen: Immerhin gaben 2018 in der Europäischen Wertestudie der Universität Wien 53 Prozent der Befragten an, dass ein Kind wahrscheinlich darunter leidet, wenn die Mutter berufstätig ist. Immerhin lag dieser Wert im Jahr 1990 noch bei 83 Prozent. In fast 30 Jahren hat sich da ja doch allerhand getan, könnte man ...