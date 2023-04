Billige Stimmungsmache mit der Sprache, die Frauen mitmeint

Jene, die sich aufregen, dass es Wichtigeres gäbe als weibliche Formen haben Recht und entlarven sich damit selbst.

Das Kinderhaus Seeham sucht Pädagogen und wirbt um Schüler. Firmen reißen sich um HTL-Schülerinnen aus Hallein, weil sie technisches Fachpersonal brauchen; Acht Flachgauer wollen nach der Wahl Ende April in den Landtag einziehen. - Kommt Ihnen etwas komisch vor? Ist das Facherpersonal in der Kinderbetreuung nicht überwiegend weiblich, und suchen die Firmen tatsächlich nur technisch ausgebildete Schülerinnen, kandidieren im Flachgau nur Männer? Natürlich nicht, das sind nur Beispiele dafür, was Sprache auch bedeutet. Sie schließt ein oder aus, und lässt ...