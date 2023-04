Gendern: Billige Stimmungsmache mit der Sprache, die Frauen nur mitmeint

Jene, die sich aufregen, dass es Wichtigeres gebe als weibliche Formen in der Sprache, haben recht und entlarven sich damit selbst.

Das Kinderhaus Seeham sucht Pädagogen und wirbt um Schüler. Firmen reißen sich um HTL-Schülerinnen aus Hallein, weil sie technisches Fachpersonal brauchen. Acht Flachgauer wollen nach der Wahl Ende April in den Landtag einziehen. - Kommt Ihnen etwas komisch vor? Ist das Fachpersonal in der Kinderbetreuung nicht überwiegend weiblich, und suchen die Firmen tatsächlich nur technisch ausgebildete Schülerinnen, kandidieren im Flachgau nur Männer? Natürlich nicht, das sind nur Beispiele dafür, was Sprache auch bedeutet. Sie schließt ein oder aus und lässt manches absurd erscheinen, wenn man die verbreitete Gepflogenheit, nur die männliche Form zu nehmen, einfach durch die weibliche Form ersetzt, ob es passt oder nicht.

Mit Gender-Kritik wird politisches Kleingeld gewechselt

Das Thema Gendern ist wieder in der Tagespolitik gelandet, seit es im Koalitionsübereinkommen zwischen ÖVP und FPÖ in Niederösterreich aufgetaucht ist und seit Bundeskanzler Karl Nehammer den Krampf mit der Sprache in seiner Zukunftsrede aufgenommen hat.

Ein tieferer Blick ins niederösterreichische Programm zeigt, dass die Regierung dort künftig klare Regeln bei der Sprachverwendung erarbeiten will, "um einen Beitrag gegen einen ideologisierten und unsachgemäßen Gebrauch zu leisten". Das Übereinkommen sei - mit bewusstem Verzicht auf "Gender-Stern, Gender-Gap und Doppelpunkt" - ein erstes "Ergebnis gemeinsamer Arbeit im Geiste von Vernunft und Verantwortung". Das klingt nicht unvernünftig - und ist ungefähr das, was wir in den SN versuchen zu verwirklichen. An dieser Stelle sei auf die wunderbare SN-Sprachkolumne von Mattias Feldner und Hannes Kugler verwiesen.

Nehammer sprach in seiner Zukunftsrede nicht über Lohnschere, Pensionskluft, Gewalt gegen Frauen, prangerte aber an, dass zu viel übers Gendern in Broschüren geredet werde und die wichtigen Themen dadurch in den Hintergrund gerieten. Die Einzigen, die ständig übers Gendern polemisieren, sind vom Kanzler abwärts jene, die die großen Probleme von Frauen nicht angehen (wollen). Das Thema geschlechtersensible Sprache wird von vielen schlichtweg dafür zweckentfremdet, um politisches Kleingeld zu wechseln und jene zu bedienen, die die Frauen gerne so sehen: dienend, arbeitend, bescheiden, ruhig, wenig sichtbar - mit Ausnahme zur Behübschung.

Wen stört ein Binnen-I im Schriftstück in Amtsdeutsch?

Ja, die schöne und richtige Sprache sollte gepflegt und weiterentwickelt werden, samt den weiblichen Formen. Auch die SN schreiben in redaktionellen Texten keine Binnen-I und Sternchen, nennen aber Ross und Reiterin. Aber warum in einem Behördenschreiben in fürchterlichem Amtsdeutsch ein Binnen-I der Untergang des Abendlandes sein soll, muss erst einmal jemand schlüssig erklären.