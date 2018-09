Eine haarige Sache

Eine amerikanische Firma für Damenrasierer zeigt in der Werbung erstmals, wofür ihre Produkte da sind. Zum Rasieren von tatsächlich vorhandenen Haaren. Ja, haben denn Frauen Haare am Körper? Ja, auch wenn das ein Tabu ist. Alles nur Werbekalkül oder steckt mehr hinter der Haar-Offensive?

Der letzte heiße Tag eines schier endlos langen Sommers ist vorbei. Wir trauern den vielen sonnendurchfluteten Tagen nach. Doch viele Frauen sind auch froh. Sie sagen, Gott sei Dank dürfen wir ab sofort wieder alle vermeintlichen Problemzonen in langen Hosen und mit dicken Stoffen verhüllen, und rasieren müssen wir uns auch nicht mehr jeden Tag. Denn Frauen in Shorts oder Röcken und mit unrasierten Beinen entsprechen so gar nicht dem Weiblichkeitsbild. Das geht so weit, dass Model und Fotografin Arvida mit Gewalt bedroht wurde, weil sie für eine Kampagne des Sportartikelriesen Adidas mit unrasierten Beinen posierte.