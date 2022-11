Es ist falsch, Gewalt von Asylbewerbern gegen Frauen zu tabuisieren

Die einen verunglimpfen Männer aus Afghanistan und Syrien als potenzielle Vergewaltiger, die anderen schweigen - und helfen damit den falschen.

Nachdem eine 18-Jährige Frau Ende Oktober in einer Toiletten-Anlage am Wiener Praterstern sexuell missbraucht worden war, wurden vergangene Woche zwei syrische junge Männer als Tatverdächtige gefasst. In Wien hängen seit einigen Tagen Schilder, auf denen steht "Achtung - hier war ein ausländischer Vergewaltiger aktiv, Frauen sollten den Ort nach 19 Uhr meiden". Im politischen Streit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden um die Unterbringung von Asylbewerbern wird von Bürgermeistern, Bürgerinnen und Bürgern immer wieder angeführt, dass sie keine Asylbewerber in größerer ...