Fleisch ist geil - oder die Hose war auch vor 100 Jahren schon ein Verbrechen

Handballerinnen mussten Strafe zahlen, weil sie Sporthosen statt sexy Bikinihöschen trugen. Die Sexualisierung von Sportlerinnen feiert fröhliche Urständ.

1902: Pierre de Coubertin behauptete in der "Revue Olympique", der Frauensport stehe "im Gegensatz zu den Gesetzen der Natur". 2014: Mehr als ein Jahrhundert später wurde in der gleichen Zeitschrift in ihrer letzten Nummer des Jahres über die frühe Epoche der Olympischen Bewegung vermeldet, dass damals die Frauen selbst nicht an den Wettkämpfen teilnehmen wollten. "Die Einschätzung war schlichtweg falsch", wie Klaus Zeyringer in seinem wunderbaren Buch "Olympische Spiele ¬- Eine Kulturgeschichte" schreibt. 1941: In die "Welt von gestern" erinnerte ...