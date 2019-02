Frauen-Kontrolle per Handy ist keine saudische Spezialität

In Saudi-Arabien können Männer ihre Frauen per App kontrollieren. Hierzulande geht das ohne Regierung. Aufklärung tut not.

Männer können mit einer App ihre Frauen überwachen, sie an der Ausreise hindern. "Absher" heißt die App, was auf Arabisch so viel wie "in Ordnung" heißt, aber das Gegenteil von in Ordnung ist. Dass die App in Saudi-Arabien im Einsatz ist, verwundert nicht. Aber es muss einen entrüsten, dass diese App von den US-amerikanischen Konzernen Apple und Google in deren Stores angeboten wird. Westliche Tech-Giganten liefern also Werkzeuge, damit Männer in einem totalitären Regime Frauen besser ihrer Rechte berauben können.