Ja, reden wir mehr über sexuelle Gewalt - aber bitte richtig!

Der Vorschlag lautete: Mehr Polizeiberichte über Sexualdelikte, vor allem über jene in der Öffentlichkeit. Doch ein Großteil der sexuellen Gewalt passiert im Familien- und Freundeskreis. Gleichzeitig werden Frauenorganisationen Gelder gestrichen. Eine völlige Schieflage.

Das E-Mail aus dem Innenministerium zur Arbeit mit kritischen Medien, das vergangene Woche international für Aufregung und Kritik gesorgt hat, ist aus Frauensicht besonders heikel. Wird doch in dem Schreiben an die neun Landespolizeidirektoren angeregt, dass die Polizei künftig verstärkt über Sexualdelikte kommunizieren soll. Und zwar vor allem über jene Taten, "die in der Öffentlichkeit begangen werden".