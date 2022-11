Red Bull steigt in den Frauenfußball ein. Das ist der Turbo, den dieser Sport und die Sportlerinnen der Zukunft dringend brauchen.

Laut lachend ruft meine wunderbare Kollegin und Frauensache-Co-Autorin Maria Schmidt-Mackinger in die Großraumredaktion: "Jetzt wird die Cilli Fußballerin!" Die SN hatten da gerade exklusiv die Geschichte, dass Red Bull in den Frauen-Fußball einsteigen wird, digital ausgespielt. Hinter dem spontanen Spaß steckt mehr. Natürlich werden Eltern jetzt nicht ihre Töchter in den Fußballsport drängen, nur weil mit dem Fuschler Unternehmen ein international angesehener Fußball-Club nun auch in die Frauen investiert. Doch allein die Tatsache, dass der Männer-Serienmeister nachhaltig den Frauenfußball entwickeln ...