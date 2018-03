Kürzer arbeiten - das ist längst kein Frauenthema mehr

30-Stunden-Woche mit Lohnausgleich. Für diese Forderung werden Frauen (noch) belächelt. Doch Männer setzen bereits um.

Die schrittweise Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich polarisiert als ein Punkt von 30 Einzelforderungen des Frauenvolksbegehrens am stärksten. Häme ist manchmal das Harmloseste, was dazu geäußert wird. Doch die Situation ändert sich. Soeben ist ein oberösterreichischer Unternehmer an die Öffentlichkeit getreten, weil er nach einem erfolgreichen Testlauf die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich einführen wird. Nein, Klaus Hochreiter aus Bad Leonfelden will sich nicht für den Feministinnen-Preis empfehlen. Im Interview mit den SN sagte er, mit Politik habe dies nichts zu tun, sondern damit, dass Mitarbeiter eine bessere Balance zwischen Freizeit und Arbeit verlangten und er in seinem erfolgreichen Unternehmen um gute Mitarbeiter ringe. 70 Prozent davon sind übrigens Frauen.