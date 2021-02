Lassen Sie mich doch ein paar Minuten Ihre Gästin sein

Da hat er sich was erlaubt, der Duden. Schmeißt einfach das männliche Generikum über Bord. Also, so eine Böswichtin aber auch!

Vorab zur Beruhigung: Der Duden rüttelt zwar gehörig am männlichen Generikum, aber das hat nichts, rein gar nichts mit einer versuchten Entmannung zu tun. Verfolgt man aber die derzeitigen Debatten dazu, könnte man schnell zum Schluss kommen, Männern geht es an den Kragen; was jetzt wieder überhaupt nicht richtig ins Bild passen mag.

Das einzige, was die Hohepriesterinnen und Hohepriester der Rechtschreibung gerade tun, ist, dass bei ihnen "der Lehrer" nicht mehr den männlichen Lehrer und alle Angehörigen dieser Berufsgruppe bezeichnet. Der Schriftsteller war im Duden bis vor Kurzem noch eine "Person, die (beruflich) literarische Werke verfasst, nun ist er eine "männliche Person, die beruflich literarische Werke verfasst". Und neu hinzugestoßen ist "die Schriftstellerin" als "weibliche Person, die (beruflich) literarische Werke verfasst. Welch eine Errungenschaft, welch ein Aufreger!

Ein kurzes Experiment, mit Ihnen als Leserin oder Leser sei gewagt. Ich schreibe ein Wort, und Sie sagen, welches Bild zuerst in Ihrem Kopf erscheint. Los geht's:

Arzt

Maschinenbauer

IT-Techniker

Professor

Sehen Sie, meist sind Männer vor ihrem geistigen Auge erschienen. Bei mir ist es genauso. Wenn dem aber so ist, dann hat das möglicherweise Auswirkungen auf unser Verhalten, unsere Erziehung, die Berufswahl und vieles mehr. Sprache ist mächtig, das ist keine Frage.

Warum aber erzürnt das Thema geschlechterneutrale Sprache so sehr die Gemüter, wenn es dabei doch nur um etwas Selbstverständliches geht, nämlich darum, be- und genannt zu werden, und nicht mehr nur mitgemeint zu sein? Kritiker einer geschlechtersensiblen Sprache fürchten um ihre Schönheit. Gerade Journalistinnen und Journalisten, deren Werkzeug die Sprache ist, können dieser Schönheit viel abgewinnen. Daher sind Binnen-I, Gender-Doppelpunkte und Geschlechter-Sternchen in journalistischen Texten - zumindest in den SN - kein Thema. Nichtsdestotrotz denken wir gründlich darüber nach, wie wir besser und schöner formulieren können, um Frauen und Männern gerecht zu werden.

Das Problem bei dem K(r)ampf um die Sprache ist, dass sie oft Ausdruck für etwas anderes ist. Etwa die Angst vor den gewaltigen Umbrüchen unserer Zeit. Da schimpfen dann die einen vom Genderdiktat böser Eliten und die anderen über Sexisten, statt gemeinsam die Sprache weiter zu entwickeln, wie sie seit Jahrhunderten immer weiter entwickelt wurde. Übrigens weist die Verwendung des Wortes "Gästin" mindestens ins 19. Jahrhundert zurück.