Pilates hilft nicht gegen die kollektive Erschöpfung der Frauen

Frauen können heute alles, und sollen trotzdem für alles und alle die Fürsorge tragen. So geht das nicht.

Dieser Text hat noch keine zwei Zeilen, im Kopf kreisen noch gefühlte 20 Aufgaben im Job, die sich nie und nimmer bis 19 Uhr ausgehen können. Da meldet sich die fürsorgliche, tolle und vielbeschäftigte Nachbarin, dass in den nächsten Stunden die Anglöckler bei einem zu Hause vorbeikämen - das ist da, wo man gerade hingezogen ist, so Brauch. Ich bin dankbar, doch nun heißt es einen der männlichen Familienmitglieder, die schon zu Hause sind, zu verständigen. Die wollen aufgeklärt werden, wer da bald kommen und singen wird, und was in diesem Fall zu tun ist, denn in diesen Dingen sind sie nicht so firm.

Schnell einen Kaffee in der Küche holen, da rennt mir die Kollegin über den Weg, die zwischen dem Schreiben eine Kommentars und dem Recherchieren einer Geschichte schnell mal die gesamten Überreste eines coronagerechten Take-away-Buffets für die Kollegenschaft weggeräumt hat.

Wissen Sie was? Das alles ist der mit prallem Leben gefüllte Beweis für das, wovon dieser Text eigentlich handeln sollte. Die Erschöpfung der Frauen. Die kommt daher, dass Frauen im Job, in der Familie und in Beziehungen für die Beziehungsarbeit aller Art zuständig gemacht werden. In unserer Gesellschaft wird Weiblichkeit gleichgesetzt mit Fürsorglichkeit. So schreibt es auch die Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach in ihrem neuen Buch "Die Erschöpfung der Frauen".

Die Pandemie hat mit den zusätzlichen Erfordernissen in der Kinderbetreuung, der Pflege von Älteren und dem Homeschooling an der Erschöpfungsspirale noch weitergedreht. Das Problem ist, dass wir die Erschöpfung als individuelles Problem wahrnehmen. Damit werden Frauen aber nie politische Forderungen stellen, sondern sich bemühen, mit Pilates, weizenfrei essen oder Achtsamkeitsübungen sich selbst zu optimieren, auf dass künftig noch ein bisserl mehr geschafft werden kann. Das ist unpolitisch und ein Problem.

Es ist großartig, dass Frauen heute Geld verdienen und Karriere machen können, doch wenn sie gleichzeitig alles andere auch tun sollen, und die Gesellschaft die Sorgearbeit nicht hochschätzt, hat das einen Preis. Und der heißt Erschöpfung. Es gehören die strukturellen Bedingungen für alle verändert. Doch Sorgearbeit = Frauensache = ein profitables Konzept. Zumindest für Wirtschaft und Politik, wie die Soziologin Schutzbach sagt.

Frauen könnten dem Erschöpfenden etwas entgegensetzen: sich mit anderen Frauen zusammentun, nein sagen und sich nicht um alles kümmern. Dafür braucht es die Erkenntnis, dass nicht die einzelne Frau das Problem ist oder die einzelne eines hat, sondern dass es sich um ein strukturelles Problem handelt.