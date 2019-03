Salzburg wird weiterhin bei Bürgermeisterinnen das Schlusslicht in Österreich bleiben. Das müsste längst nicht mehr so sein.

Im Land Salzburg gibt es fünf Bürgermeisterinnen in 119 Gemeinden. Damit stellen die Frauen magere 3,4 Prozent unter allen Ortschefs. Seit jeher ist Salzburg in Österreich Schlusslicht beim Anteil der Frauen im höchsten politischen Amt in Gemeinden. Und daran werden ...