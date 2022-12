Ohne Kinderbetreuungs-Wumms wird es finster in Österreich

Ohne Frauen wird uns der Fachkräftemangel in die Knie zwingen. Wo sind jetzt eigentlich die bekannt starken Lobbyisten der Wirtschaft?

In acht Jahren werden vermutlich rund 14.000 Pädagoginnen und Pädagogen in der Kinderbetreuung fehlen. Die Personalprobleme, die in den Kindergärten heute schon massiv sind, drohen bis zum Jahr 2030 zu explodieren. Pech für die Frauen, aber auch für die Wirtschaft. Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer fordern seit Langem, Frauen müssten viel stärker Teil des Arbeitsprozesses werden, um den anhaltenden Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Soll heißen: Frauen müssen mehr Erwerbsstunden arbeiten und mehr Frauen müssen am Erwerbsleben teilhaben.

Jetzt ...