Taten statt Worte! Weil Worte den Frauen keine Gleichstellung brachten

"Taten statt Worte!", riefen englische Frauenrechtlerinnen, die Suffragetten. Dies ist kein Aufruf zur Gewalt, aber zum Handeln; auch von Ministerinnen.

Die Frage lautet: Gibt es Berufe für Frauen und Männer? Ein junger Mann sagt, Männer hätten 40 Prozent Muskeln, es komme auf die Kraft an, Frauen hätten nur 24 Prozent Muskelanteil. Diesen Unterschied müsse man sehen. Eine junge Frau antwortet, es gebe Menschen, die stärker seien, und welche, die weniger stark seien, und fragt provokant in die Runde: "Sind manche Männer stärker als andere?" Um dann zum Schluss zu kommen: "Wir müssen mit dieser Unterscheidung aufhören. Wir werden dann alle glücklicher sein." Dieser Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm "Atelier de Conversation" des Salzburgers Bernhard Braunstein, in dem es um offene Konversationsrunden für Französischlernende im Centre Pompidou in Paris geht, bringt auf den Punkt, worum es beim zweiten Frauenvolksbegehren 21 Jahre nach der Erstauflage geht. Um die Gleichwertigkeit von Männern und Frauen, damit es beide Geschlechter künftig besser haben.