Teilzeitarbeit macht im Alter arm

Teilzeitarbeit ist für Frauen ein Segen. Gleichzeitig ist sie ein Fluch. Das sollten auch die Gewerkschaften und Politiker endlich anerkennen und darauf reagieren.

Der Konjunkturmotor brummt, die Zahl der Beschäftigten ist in Österreich seit 2010 um 13 Prozent von 3,9 Millionen auf rund 4,4 Millionen gestiegen. Doch in diesen sieben Jahren ist die Zahl der vollzeitbeschäftigten Frauen in Österreich um drei Prozent gesunken, jene der Männer um sieben Prozent gestiegen. Damit sind 67 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten Männer, nur 33 Prozent Frauen, während Frauen unter den ganzjährig Teilzeitbeschäftigten stolze 82 Prozent stellen. Vier von fünf Teilzeitjobs erledigen also Frauen. Und das hat Konsequenzen. Denn mit 21.178 Euro brutto bezogen Frauen im Vorjahr ein mittleres Einkommen, das nur 63 Prozent des Männereinkommens entsprach. Teilzeitbeschäftigung ist nicht der einzige, aber ein Grund für die unterschiedlichen Einkommen. Vergleicht man nur ganzjährig Vollzeitbeschäftigte, erreichen Frauen mit 36.985 Euro immerhin 84 Prozent des mittleren Männereinkommens von 43.838 Euro.